Власти Москвы значительно увеличат число автобусов, троллейбусов и трамваев после запуска МЦК

Для пассажиров Московского центрального кольца (МЦК) будут работать свыше 1800 автобусов, троллейбусов и трамваев, говорится в сообщении ГУП «Мосгортранс».

«Пассажиры МЦК смогут воспользоваться 176 маршрутами наземного городского пассажирского транспорта ГУП "Мосгортранс", которые пролегают вблизи станций МЦК. Из них 105 – автобусных, 40 – троллейбусных и 31 трамвайный маршрут», - уточняет ведомство.

С учетом необходимости анализа работы маршрутов, пролегающих в районе станций МЦК, движение по скорректированной модели было запущено 8 сентября. В настоящее время интервалы здесь не превышают 10 минут.

Пассажирское движение по Московскому центральному кольцу планируется открыть 10 сентября 2016 г. Всего на МЦК протяженностью 54 км к концу года будет действовать 31 станция, проект предполагает интеграцию с 10 радиальными направлениями железной дороги и с 11 линиями метрополитена. К 2025 г. МЦК должна перевозить до 300 млн человек в год.