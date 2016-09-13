Москвичи потратили летом около 12 млрд рублей на покупку дорогого жилья

Около 12 млрд руб. было потрачено покупателями высокобюджетного жилья в Москве и Подмосковье за три летних месяца, подсчитали аналитики компании Savills. Более 40% суммы пришлось на загородное жилье, отмечают эксперты.

«При сохранении количества сделок на уровне 2015 г. средняя стоимость сделки на премиальном загородном рынке выросла на 7 млн руб., увеличилась и площадь приобретенного домовладения. При этом городские продажи по всем перечисленным показателям продемонстрировали отрицательную динамику относительно сезона 2015 г.», – рассказала директор департамента продаж загородной недвижимости Savills в России Нина Резниченко.

В денежном выражении на долю городских продаж в Москве приходится около 58% оборота рынка (6,8 млрд руб.).

В целом по сравнению с 2015 г. денежный объем в городском и загородном сегментах уменьшился на 13%. За лето застройщиками и их агентами в столице и за городом на первичном рынке было продано чуть более 150 объектов премиум-класса (годом ранее – 169).

Средняя стоимость покупки квартиры в высокобюджетном городском проекте-новостройке летом 2016 г. составила 72 млн руб., в загородном поселке – 88 млн руб.