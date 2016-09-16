В промзонах Москвы построят более 500 000 «квадратов» жилья в 2017 году

В 2017 г. на территориях московских промзон запланирован ввод 1,9 млн кв. м недвижимости, говорится в сообщении департамента градостроительной политики.

«В 2017 г. на территории промзон ожидается ввод 52 объектов капитального строительства общей площадью порядка 1,9 млн кв. м, из которых 512 700 кв. м приходится на жилье», — поясняется в материалах.

По данным департамента, объемы строительства в округах Москвы распределяются следующим образом: в промзонах ЮАО планируется ввести 715 400 кв. м, в ЦАО — 497 500 кв. м, в СВАО — 245 100 кв. м, в ЮЗАО — 202 600 кв. м, в ЮВАО — 127 000 кв. м, в ВАО — 72 100 кв. м., в САО — 30 600 кв. м, в ЗАО — 27 500 кв. м и в ЗелАО — 20 700 кв. м.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в промзонах не просто будут создаваться спальные районы. «Наша цель при реорганизации промзон — сформировать комплексную городскую застройку, где есть и рабочие места, и жилье, и объекты социальной сферы», — сказал Левкин.

Ранее председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев указывал, что около 270 площадок на территории промышленных зон имеют потенциал для будущей застройки.

Всего в границах «старой» Москвы производственные территории занимают 18 800 га, или около 17% площади города. По результатам предварительного анализа, около 20% этих территорий используются не по своему функциональному назначению. В соответствии с Генпланом Москвы предусматривается изменение функционального использования на 4300 га (23% площади промзон).