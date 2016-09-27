Москомархитектура утвердила дизайн киосков в подземных переходах

Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) разработал единый облик для торговых киосков в пешеходных тоннелях. Как сообщает сайт комитета, они не должны превышать 4,2 м по ширине и должны быть сделаны из алюминиевых витражей с многослойным стеклом. Типовой киоск рассчитан на одно рабочее место. У него должна быть витринная часть и дверь с окошком для выдачи товара.

Предложено несколько вариантов конструкций, не превышающих по ширине 3,5–4,2 м. В верхней части витражей устраивается добор из композитного материала, окрашенного в яркие тона — здесь должна размещаться вывеска длиной 2100–2500 мм.

Как заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, «Москомархитектура по поручению мэра Сергея Собянина реализует целый ряд программ по комплексному благоустройству Москвы, направленных на создание комфортной визуальной среды и эстетики города». По мнению чиновника, разработанный для ларьков в переходах типовой облик, «во-первых, и выглядит гораздо цивилизованнее, чем если бы каждый владелец делал их по своему вкусу, а во-вторых, более комфортен и безопасен для пешеходов».

Ассортимент товаров, которыми разрешат торговать в подземных переходах, был определен голосованием на портале «Активный гражданин». Самыми востребованными оказались продукты питания, печатная продукция, а также услуги по мелкому бытовому ремонту.