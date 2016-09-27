Hilton намерен удвоить число отелей в России за 3-5 лет

Гостиничный оператор Hilton Worldwide, работающий в России с 2007 г., считает последние два года наиболее успешными с точки зрения развития сети в России. В ближайшие 3-5 лет компания планирует открыть в стране 29 отелей.

«По сути, (в последние два года) каждые два месяца в России открывался один отель. Сейчас в России присутствуют четыре бренда - это Hilton, Double Tree, Hampton и Hilton Garden Inn. Мы выбрали их как наиболее соответствующие требованиям целевых аудиторий и хотели бы сосредоточиться на них», - сообщил «Интерфаксу» исполнительный вице-президент по глобальным брендам Hilton Worldwide Джим Холтхаузер.

«Естественно, Россия является для нас одним из приоритетов. Повышаются возможности домашнего туризма, и мы больше внимания уделяем узнаваемости нашего бренда», - сказал он.

Исполнительный вице-президент добавил, что данные бренды также "представляются наиболее оптимальными" и для стран СНГ. При этом стремительное развитие в России сдерживает расширение сети Hilton Worldwide в СНГ. "Мы хотим и дальше там развиваться, но пока очень заняты открытиями на российском рынке, очень много работы", - сказал исполнительный вице-президент.

Помимо открытия классических отелей Hilton Worldwide не исключает развития в России такого формата, как апарт-отели.

Hilton Worldwide в настоящее время управляет в России 24 отелями. В том числе 6 отелей работают под брендом DoubleTree, 7 - Hampton, 2 - Hilton и 9 - Hilton Garden Inn.