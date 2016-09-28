На благоустройство городов из бюджета выделят гранты по 10 млрд рублей ежегодно

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минстрою и Минфину предусмотреть в бюджете на 2017-2019 гг. гранты на благоустройство городской среды в размере до 10 млрд руб. ежегодно. Такое решение было принято по итогам заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Поручение опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Планируется, что гранты будут финансировать мероприятия по поддержке региональных и муниципальных программ благоустройства и развития городской среды.