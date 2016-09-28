Реестр апартаментов Москвы будет утвержден в течение двух недель

Власти Москвы в течение двух недель утвердят реестр апартаментов, пообещал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. «Реестр, порядок ведения, сейчас готовится и будет принят в ближайшие максимум две недели на правительстве. Одновременно с этим будет принят и сам реестр, соответственно, мы в течение двух-трех недель до всех собственников этих объектов доведем информацию», - цитирует его агентство «Москва».

В российском законодательстве нет понятия «апартаменты», поэтому для их идентификации будет создан специальный реестр. Мосгордума приняла закон об обложении апартаментов налогом на имущество физлиц по пониженной ставке. Этот закон касается апартаментов, расположенных в торгово-офисных зданиях. Сейчас ставка для таких апартаментов составляет 2% от кадастровой стоимости. Документом предлагается установить для них пониженную ставку 0,5% за первые 150 кв. м площади апартаментов площадью до 300 кв. м. За последующие 150 кв. м будет применяться ставка, действующая в отношении торгово-офисной недвижимости.