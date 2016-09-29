Зона платной парковки в Москве снова расширится

Власти столицы через месяц могут объявить об увеличении зоны платной парковки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Сейчас мы работаем над предложениями по расширению зоны платной парковки. Примерно через месяц мы будем знать, в каких местах это целесообразно сделать и какой тариф там будет действовать. Я думаю, через месяц такая программа у нас появится», - отметил Ликсутов.

Он подчеркнул, что тарифы на парковку в центральной части города снижать не планируется. По словам Ликсутова, на сегодняшний день в городе действуют 67 500 платных парковочных мест.

Ранее Ликсутов сообщал, что зона платной парковки в Москве может до конца 2016 г. расшириться на несколько сотен машино-мест. «Какое-то точечное расширение возможно, но оно будет носить локальный характер, – пообещал замэра Москвы. – Если есть проблемная точка, например торговый центр, мы приоритет отдадим жителям».

В Москве к январю 2016 г. было устроено более 50 000 платных парковочных мест. С 2012 по 2015 г. с них было собрано около 5,8 млрд руб. На сам проект платных парковок потрачено за это время больше 16 млрд руб., свидетельствуют данные департамента транспорта Москвы. «Главная цель организации платных парковок – не получение дохода, а упорядочение парковки, сокращение числа нарушений, создание благоприятной, комфортной среды для пешеходов, городского транспорта и автомобилистов», – объяснили «Ведомостям» в пресс-службе АМПП.