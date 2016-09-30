АФК «Система» ведет переговоры о покупке отелей Holliday Inn у семьи Гуцериевых–Шишхановых

АФК «Система» ведет переговоры о покупке московских отелей Holliday Inn у семьи Гуцериевых-Шишхановых, заявил «Интерфаксу» вице-президент холдинга Дмитрий Павлов в кулуарах международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

«Нам интересен актив, смотрим очень активно, однако говорить об итогах пока рано», - заявил он.

«Система» ведет ряд других переговоров о расширении гостиничного бизнеса по всей территории России, сообщил Павлов, отказавшись от дальнейших комментариев.

В конце сентября СМИ писали, что финансовая группа «Сафмар», подконтрольная семье Гуцериевых-Шишхановых, планирует продажу почти трети своих гостиниц. На продажу, по данным РБК, в частности, выставлены Hilton Moscow Leningradskaya (273 номера), «Holiday Inn Сущевский» (310 номеров) и «Holiday Inn Лесная» (301 номер).

Все эти активы и еще три – Marriott Royal Aurora, «Marriott Тверская» и Marriott Grand Hotel - находятся в залоге у ВТБ по семилетней кредитной линии на $390 млн. Продажа этих активов поможет закрыть большую часть обязательств семьи Гуцериевых перед ВТБ. На продаваемые отели приходится около 42% номерного фонда, подконтрольного «Сафмар» в Москве.