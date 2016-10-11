В Москве на треть увеличилось число квартир с отделкой

За год объем предложения квартир с отделкой на первичном рынке Москвы вырос на 33,3%, Подмосковья – на 28,6%, подсчитали эксперты департамента новостроек компании «Инком-недвижимость».

По данным компании, в настоящее время доля спроса на такие объекты составляет 65%, годом ранее она не превышала 55%. При этом предложение пока не может удовлетворить запросы покупателей.

«Сегодня в 20% проектов, где квартиры продаются с ремонтом от застройщика, покупатели имеют возможность выбора из трех и более вариантов. <...> Если же выбирать полностью готовый к заселению объект с единственным видом отделки, то в ближнем Подмосковье следует ориентироваться на бюджет от 3,63 млн руб.», – говорится в сообщении компании.

В сегменте «эконом» минимальная стоимость базовой отделки составляет 5000 руб за 1 кв. м, в сегменте «комфорт» – 10 000 руб за «квадрат». При наличии выбора и возможности комбинаций каждый новый шаг в повышении качественного уровня добавляет к базовой цене в среднем 5000–7000 руб. за 1 кв. м. Согласно статистике «Инком-недвижимости», на удорожание идет около 27% покупателей. Остальные, выбирая из представленной линейки предложений, все-таки склоняются к базовой отделке.

При этом доля ипотечных покупателей от общего числа приобретающих квартиры с отделкой сегодня составляет 18,5%.

«Сейчас и практика, и статистика показывают, что основным критерием для большинства покупателей квартир в новостройках массовых сегментов является экономия финансов и времени: в 80% предложений с ремонтом подразумевается единственный вид отделки – это наиболее бюджетный вариант, и все объекты подобного рода востребованы», – коммнтирует Юлиан Гутман, директор департамента новостроек «Иком-недвижимости».