На загородный рынок Подмосковья вышел рекордный минимум поселков

Число новых проектов на «загородке» обновляет семилетний минимум – в III квартале на рынок вышло только 15 поселков. Хуже ситуация складывалась только в кризисном 2009 г., когда на рынке появлялось не более 10 поселков в квартал, подсчитали эксперты компании «ИНКОМ-недвижимость».

Всего на рынке подмосковной загородной недвижимости на текущий момент открыты продажи в 853 поселках. Эта цифра очень близка к показателям III квартала прошлого года – 856 поселков, и несколько превосходит данные II квартала 2016 г. когда на рынке было зафиксировано 843 проекта.

«Выводить поселки становится все сложнее, нередко девелопер не может не то что начать новый проект, а поддерживать динамику стройки и выполнять свои обязательства в уже существующем» , - комментирует руководитель офиса «Сретенское» департамента загородной недвижимости «ИНКОМ-недвижимость» Антон Архипов. По его словам, сейчас сформировался рынок покупателя, но при этом стоит остерегаться лотов по откровенно «бросовым» ценам: среди качественных проектов есть весьма выгодные предложения. «Несмотря на обширный ассортимент количество достойных внимания, качественных объектов резко сокращается и будет сокращаться и дальше – в ближайшие полгода улучшений я не предвижу», - отмечает Архипов.

Что касается форматов и классов, здесь значительных перемен за год не произошло. 61% предложения представлен участками без подряда, 22% – малоэтажным строительством, по 7% у коттеджей и таунхаусов, 3% у дуплексов.

76% находящихся в продаже объектов относятся к экономклассу, 16% – к сегменту «комфорт», 4% у бизнес-класса, по 2% у сегментов «премиум» и «де люкс».