Власти Москвы ожидают спада частных инвестиций в строительном секторе

Власти Москвы прогнозируют спад частных инвестиций в строительство в 2017–2019 гг. из-за избытка предложения в секторе столичной недвижимости, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции прогноз социально-экономического развития города до 2019 г.

«Слабый внутренний спрос в российской экономике, существующие ограничения на привлечение внешнего капитала, сохранение умеренно жестких кредитных условий, включая высокие процентные ставки по кредитам, и высоких рисков в банковской системе, общая неуверенность бизнеса относительно быстрого восстановления экономической активности препятствуют ускорению роста инвестиций. Кроме того, в ближайшие годы на инвестиционную активность будет влиять избыток предложения в секторе московской недвижимости», – отмечается в материале.

Согласно документу в 2015 г. в Москве был введен рекордный за последние три года объем недвижимости – около 9,4 млн кв. м. По отношению к этим максимальным значениям по итогам восьми месяцев 2016 г. общий ввод недвижимости в городе сократился на 23,4% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, на 31,2% сократился объем введенного жилья (1,5 млн кв. м общей площади за счет всех источников финансирования). Однако, отмечается в документе, в Москве растет количество выданных на строительство разрешений (+5,5% за первое полугодие 2016 г.), что вселяет уверенность, что спад инвестиций в данном секторе не будет острым.

Основным драйвером городских инвестиций Москвы является Адресная инвестиционная программа (АИП) города, объем которой в 2016 г. составляет порядка 440 млрд руб., что почти на 24% выше, чем объем финансирования в 2015 г., добавляется в сообщении.

«Увеличение объемов финансирования АИП и их поддержание в среднесрочной перспективе (финансовое обеспечение АИП в 2017–2018 гг. составит порядка 482 млрд и 478 млрд руб. соответственно) будет являться основным фактором, компенсирующим слабую инвестиционную активность частного сектора», – поясняется в материале.