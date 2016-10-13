В Москве ввод жилья упал на четверть

Ввод жилья в Москве упал более чем на четверть, зато в Подмосковье вырос наполовину

В Москве за девять месяцев сдано в эксплуатацию 1,76 млн кв. м жилья, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Это на 26,6% меньше, чем за такой же период прошлого года (2,4 млн кв. м). Большая часть жилья, построенного с начала этого года, приходится на новую Москву – там введено 938 000 кв. м (в прошлом году – 1,373 млн кв. м). Всего в Москве сдано 4,7 млн кв. м недвижимости, уточняет Левкин, называя итоги III квартала непоказательными: основной ввод приходится на конец года. В целом ввод идет по графику, уточняет он.

В Подмосковье обратная ситуация: за девять месяцев сдано 5,55 млн кв. м жилья (3,7 млн кв. м – многоквартирные дома, 1,84 млн кв. м – индивидуальное жилищное строительство), сообщил представитель стройкомплекса области, или на 50% больше, чем было введено жилья за аналогичный период прошлого года. Это ввод домов, начатых в 2013–2014 гг., когда девелоперы в ожидании роста рынка начинали новые проекты, объясняет вице-премьер Московской области Герман Елянюшкин. В эти годы в области было выдано рекордное количество разрешений, соглашается руководитель irn.ru Олег Репченко.

Именно тогда многие столичные девелоперы, не имея возможности строить в Москве из-за пересмотра инвестконтрактов командой мэра Сергея Собянина, начали активную деятельность в Подмосковье, объясняет партнер девелоперской компании «Химки групп» Дмитрий Котровский: «Тогда были и деньги на строительство, и выбор участков, и экономический рост, и спрос, который реализовывался в области, а не в Москве». Снижение ввода жилья в Москве не связано с финансовыми проблемами или долгостроем, продолжает Котровский. По его словам, в Москве сейчас строится огромное количество жилья и почти нет замороженных строек. Власти Москвы выдали разрешения на строительство 35 млн кв. м недвижимости, еще более чем на 100 млн кв. м приняты градостроительные решения, сообщал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Замдиректора по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Ксения Цаплина объясняет снизившийся ввод в Москве завершением очередного цикла: сдаются стройки, начатые несколько лет назад, а масштабные проекты на месте промышленных территорий будут вводиться в 2017–2018 гг.

Падение ввода жилой недвижимости не стало неожиданностью, говорит и управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая: «2015 год стал рекордным: тогда сдали 3,8 млн кв. м жилья – максимум за последние восемь лет. С учетом цикличности рынка недвижимости результаты ввода жилья в кризис 2008–2009 гг. можно экстраполировать на сегодняшнюю ситуацию. В 2010 г. в Москве было введено 1,9 млн кв. м жилья, что ниже докризисного 2007 года на 58,7%».

По словам Котровского, продолжается размазывание спроса по новым проектам, конкуренция среди застройщиков усиливается, а рентабельность бизнеса продолжает снижаться: «На стадии котлована продажи по многим столичным проектам идут на грани себестоимости, во многих проектах и очередях на момент ввода остается нераспроданным до 30% жилья».

Доля недорогого жилья на рынке побила рекорд 10-летней давности, а новые проекты тянут цены вниз, указывает Репченко.

Хуснуллин обещает принять до конца года до 4 млн кв. м. Слишком оптимистично, возражает Литинецкая, по мнению которой ввод жилья в Москве может падать еще год-два. «В 2015–2016 гг. в Москве вышло несколько десятков новых проектов, поэтому в 2017–2020 гг. возможен резкий рост ввода, – считает Котровский. – Безусловно, продолжит влиять на спрос и геополитическая обстановка, которая влияет на стоимость нефти и курс валют».

Рост количества выданных на строительство разрешений (+5,5% за первое полугодие) вселяет уверенность, что спад инвестиций в этом секторе не будет острым, комментирует представитель департамента экономической политики и развития Москвы, называя основным драйвером городских инвестиций адресную инвестиционную программу города, размер которой в 2016 г. – порядка 440 млрд руб. (что почти на 24% выше, чем объем финансирования в 2015 г.). «1 руб. бюджетных инвестиций автоматически вызывает 3 руб. частных инвестиций», – говорит руководитель департамента Максим Решетников.