В Австрии снесут дом, в котором родился Гитлер

Власти Австрии приняли решение снести дом, в котором родился Адольф Гитлер. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка.

«Дом Гитлера будет снесен. Подвальная плита может остаться, но будет возведено новое здание. Дом затем будет использоваться либо для благотворительных, либо для государственных нужд», - заявил он изданию Die Presse.

По его словам, ранее эксперты провели исследование и пришли к выводу, что здание не является памятником архитектуры. Соботка планирует представить в парламенте проект сноса.

Совет министров Австрии в июля этого года одобрил экспроприацию и выплату компенсации собственнику объекта. Для этого необходимо внести изменения в законодательство.

С 2011 г. правительство и владелица дома не могут договориться по вопросу использования здания. Женщина не хочет ни продавать, ни ремонтировать дом. При этом австрийское правительство каждый месяц платит ей по 4800 евро за аренду 800 кв. м, передает «РИА Новости».