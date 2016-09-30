Президент Филиппин обещает уничтожать наркоманов, как Гитлер убивал евреев

Президент Филиппин Родриго Дутерте сравнил свою борьбу с наркотрафиком с Холокостом. Как сообщает ВВС, он заявил журналистам, что в курсе, что его в СМИ изображают как «кузена Гитлера».

«Гитлер уничтожил три миллиона евреев, а на Филиппинах сейчас три миллиона наркоманов», - добавил президент и сказал, что он «будет счастлив перебить их всех». Таким образом он надеется решить проблему своей страны и «спасти следующее поколение».

Заявления Дутерте уже раскритиковали еврейские организации, передает Reuters reports. Раввин Абрахам Купер из Центра Симона Визенталя заявил, что Дутерте должен извиниться перед памятью жертв Холокоста за свои «отвратительные слова». Представитель Антидиффамационной лиги Тодд Гутник отметил, что удивительно, как лидер государства может охотно «моделировать себя по образцу такого монстра».

Бороться с наркотрафиком Дутерте пообещал перед избранием на пост президента в мае 2016 г. и предупреждал, что в процессе будут убиты 100 000 наркодилеров и курьеров. Со дня инаугурации Дутерте 30 июня на Филиппинах, по статистике полиции, были убиты 3000 человек. Примерно треть из них - подозреваемые в причастности к наркоторговле, которых застрелили полицейские, остальные пали жертвами неизвестных. 18 сентября президент заявил, что ему необходимо продлить спецоперацию против наркоторговли еще на полгода, поскольку ситуация оказалась хуже, чем он предполагал.

Европейский парламент направил в Манилу делегацию наблюдателей от ЕС, выразив озабоченность в связи с тем, что полицейские убивают людей без суда и происходит беззаконие. На это Дутерте заявил, что европейцы критикуют его, чтобы искупить собственные грехи, и публично послал ЕС куда подальше. Также недавно он назвал президента США Барака Обаму сукиным сыном за то, что США раскритиковали его методы по борьбе с наркопреступностью. После разразившегося скандала Дутерте взял свои слова обратно, но вскоре уже грубо отозвался о генсеке ООН Пан Ги Муне.