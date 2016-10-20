Иностранные резиденты заняли 40% российских индустриальных парков в этом году

Количество запросов российских компаний на размещение в индустриальных парках в этом году составило 60%, иностранных – 40%, подсчитали аналитики сети индустриальных и агропромышленных парков Dega Development.

Согласно данным Dega, проанализировавшей действующие и заключенные контракты, а также клиентские запросы за 2015–2016 гг., основную долю – 68% – российских индустриальных парков занимают малые и средние предприятия. Доля крупных компаний не превысила 32%.

Среди отраслей лидируют пищевая (23%) и легкая промышленность (17%), производство строительных материалов (12%), сборка оборудования (11%), химическое и фармацевтическое производство (11%), логистические объекты занимают 12%, объекты сервисного обслуживания – 5%. Отдельный значительный блок запросов формируют операторы теплиц и предприятия по разведению объектов аквакультуры – 9%.

«Если говорить про пищевую и легкую промышленность, то это трудоемкие производства. В этих сегментах всегда высокая конкуренция, соответственно, они весьма уязвимы в плане прибыльности», – отметил Юрий Савелов, член президиума общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России».