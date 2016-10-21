Счетная палата недосчиталась спортивных объектов в регионах на 1,8 млрд рублей

По данным на 1 сентября 2016 г., в регионах не были введены в эксплуатацию 14 спортивных объектов федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 гг.». Между тем субсидии из федерального бюджета в размере 1,8 млрд руб., полученные в рамках заключенных соглашений, были освоены в полном объеме. Таковы результаты проверки использования бюджетных средств на строительство спортивных объектов в регионах, проведенной Счетной палатой Российской Федерации. Данные отчета опубликованы на сайте ведомства.

Среди не введенных в эксплуатацию объектов числятся два крытых футбольных манежа в Перми и Саранске, четыре футбольных поля (Смоленская область, Дагестан, Мурманская и Саратовская области) и восемь спортивных объектов по направлению «Массовый спорт» (Амурская область, Забайкальский край, Ивановская область (два объекта), Ленинградская область, Магаданская область (два объекта), Смоленская область).

По данным Счетной палаты, в отдельных случаях субсидии, перечисленные в текущем году, не использовались на цели, предусмотренные соглашениями, и длительный период находились на счетах казначейства регионов. Также по решению Минспорта остатки субсидии ежегодного возвращались в соответствующий бюджет региона с возможностью их дальнейшего использования. Так, в 2013-2015 гг. Смоленской областью и Забайкальским краем не были использованы перечисленные им средства федерального бюджета в сумме 189,5 млн руб.

Ведомство проводило проверку за период 2013-2015 гг. Проверка также показала и другие нарушения Минспорта России в правилах предоставления субсидий в рамках ФЦП. Так, согласно данным ведомства, Минспорт ежегодно перечислял средства ФЦП на объекты, которые не были включены в эту программу. Между тем правила предусматривают адресное распределение средств только по объектам, включенным в ФЦП.

Также Минспортом не соблюдался уровень софинансирования при распределении субсидий по регионам. Этот уровень не может быть установлен выше 95% и ниже 5% расходного обязательства. Между тем при заключении соглашений с правительством Республики Бурятии и правительством Ярославской области уровень софинансирования был превышен на общую сумму 1,55 млн руб.

Нарушались Минспортом и критерии отбора регионов для предоставления субсидии. В частности, были отобраны шесть регионов (Костромская, Сахалинская и Псковская области, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, Ставропольский край), не предоставивших документацию, подтверждающую начало строительства объектов за счет средств региональных бюджетов. Но этим регионам все равно в 2013-2015 гг. были выделены средства на строительство 15 спортивных объектов на общую сумму 634,7 млн руб.

В отчете Счетной палаты также высказываются претензии к форме предоставление субсидий (не была утверждена приказом Минспорта) и к срокам заключения соглашений о субсидиях. Так, в 2014 г. сроки заключения 14 из 59 соглашений были нарушены от семи до 165 дней. В 2015 г. 24 соглашения из 107 заключены с нарушением установленного срока от двух до 171 дня.

Кроме того, Счетная палата выразила недовольство уровнем контроля Минспортом за расходованием предоставленных регионам бюджетных денег.

ФЦП была утверждена в 2006 г. К началу проверяемого периода (2013 г.) в программу были внесены изменения. В результате объем финансирования программы составил 158,7 млрд руб. (вместо утвержденных в 2006 г. 107 млрд руб.), в том числе 97,1 млрд руб. из средств федерального бюджета (вместо 53,6 млрд руб.).

В целом за период 2006-2015 гг. на реализацию мероприятий программы за счет всех источников финансирования направлено 143,5 млрд руб. (90,3% средств, предусмотренных программой). В том числе из федерального бюджета перечислено 97,3 млрд руб. (99,9%), из региональных бюджетов – 43,7 млрд руб. (79%), из внебюджетных источников – 2,6 млрд руб. (40,6%).

Основная доля расходов в сумме 137,9 млрд руб. направлена на финансирование объектов капитального строительства регионов и создание федеральных центров подготовки сборных команд Российской Федерации.