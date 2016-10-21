Стройки и инфраструктура

Счетная палата недосчиталась спортивных объектов в регионах на 1,8 млрд рублей

Часть субсидий на развитие спорта осела на казначейских счетах регионов, заявляет ведомство
Также Минспортом не соблюдался уровень софинансирования при распределении субсидий по регионам
Также Минспортом не соблюдался уровень софинансирования при распределении субсидий по регионам
Евгений Биятов / РИА Новости

По данным на 1 сентября 2016 г., в регионах не были введены в эксплуатацию 14 спортивных объектов федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 гг.». Между тем субсидии из федерального бюджета в размере 1,8 млрд руб., полученные в рамках заключенных соглашений, были освоены в полном объеме. Таковы результаты проверки использования бюджетных средств на строительство спортивных объектов в регионах, проведенной Счетной палатой Российской Федерации. Данные отчета опубликованы на сайте ведомства.

Среди не введенных в эксплуатацию объектов числятся два крытых футбольных манежа в Перми и Саранске, четыре футбольных поля (Смоленская область, Дагестан, Мурманская и Саратовская области) и восемь спортивных объектов по направлению «Массовый спорт» (Амурская область, Забайкальский край, Ивановская область (два объекта), Ленинградская область, Магаданская область (два объекта), Смоленская область).

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По данным Счетной палаты, в отдельных случаях субсидии, перечисленные в текущем году, не использовались на цели, предусмотренные соглашениями, и длительный период находились на счетах казначейства регионов. Также по решению Минспорта остатки субсидии ежегодного возвращались в соответствующий бюджет региона с возможностью их дальнейшего использования. Так, в 2013-2015 гг. Смоленской областью и Забайкальским краем не были использованы перечисленные им средства федерального бюджета в сумме 189,5 млн руб.

Ведомство проводило проверку за период 2013-2015 гг. Проверка также показала и другие нарушения Минспорта России в правилах предоставления субсидий в рамках ФЦП. Так, согласно данным ведомства, Минспорт ежегодно перечислял средства ФЦП на объекты, которые не были включены в эту программу. Между тем правила предусматривают адресное распределение средств только по объектам, включенным в ФЦП.

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Также Минспортом не соблюдался уровень софинансирования при распределении субсидий по регионам. Этот уровень не может быть установлен выше 95% и ниже 5% расходного обязательства. Между тем при заключении соглашений с правительством Республики Бурятии и правительством Ярославской области уровень софинансирования был превышен на общую сумму 1,55 млн руб.

Нарушались Минспортом и критерии отбора регионов для предоставления субсидии. В частности, были отобраны шесть регионов (Костромская, Сахалинская и Псковская области, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, Ставропольский край), не предоставивших документацию, подтверждающую начало строительства объектов за счет средств региональных бюджетов. Но этим регионам все равно в 2013-2015 гг. были выделены средства на строительство 15 спортивных объектов на общую сумму 634,7 млн руб.

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В отчете Счетной палаты также высказываются претензии к форме предоставление субсидий (не была утверждена приказом Минспорта) и к срокам заключения соглашений о субсидиях. Так, в 2014 г. сроки заключения 14 из 59 соглашений были нарушены от семи до 165 дней. В 2015 г. 24 соглашения из 107 заключены с нарушением установленного срока от двух до 171 дня.

Кроме того, Счетная палата выразила недовольство уровнем контроля Минспортом за расходованием предоставленных регионам бюджетных денег.

ФЦП была утверждена в 2006 г. К началу проверяемого периода (2013 г.) в программу были внесены изменения. В результате объем финансирования программы составил 158,7 млрд руб. (вместо утвержденных в 2006 г. 107 млрд руб.), в том числе 97,1 млрд руб. из средств федерального бюджета (вместо 53,6 млрд руб.).

В целом за период 2006-2015 гг. на реализацию мероприятий программы за счет всех источников финансирования направлено 143,5 млрд руб. (90,3% средств, предусмотренных программой). В том числе из федерального бюджета перечислено 97,3 млрд руб. (99,9%), из региональных бюджетов – 43,7 млрд руб. (79%), из внебюджетных источников – 2,6 млрд руб. (40,6%).

Основная доля расходов в сумме 137,9 млрд руб. направлена на финансирование объектов капитального строительства регионов и создание федеральных центров подготовки сборных команд Российской Федерации.

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