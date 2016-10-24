Китайская HNA Group купит 25% в отелях Hilton за $6,5 млрд

Китайский конгломерат HNA Tourism Group достиг соглашения о приобретении 247,5 млн акций, или 25%-ной доли всех ценных бумаг, сети отелей Hilton Worldwide Holdings Inc. у инвестфонда Blackstone за $6,5 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Hilton, HNA заплатит $26,25 за акцию компании, что на 15% превышает их котировки на закрытие рынка в пятницу, и станет крупнейшим акционером известной сети отелей. Два представителя китайской фирмы войдут в совет директоров Hilton, при этом оба представителя Blackstone, включая председателя совета директоров Джонатана Грея, сохранят свои позиции.

Акции Hilton подорожали в понедельник на 1,4%, капитализация компании оценивается в $22,7 млрд. Компании принадлежит свыше 4700 объектов недвижимости в 104 странах.