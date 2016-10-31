«Фонтанка» сообщила об обысках у топ-менеджера «Метростроя»

Утром 31 октября сотрудники Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти провели обыски дома у топ-менеджера «Метростроя» Николая Казнина. Об этом сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Издание связывает обыски с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями при организации вывоза грунтов со строек, которое было возбуждено в сентябре Следственным комитетом. После обысков Казнина доставили в СКР, говорит собеседник издания.

Казнин – заместитель первого замгендиректора «Метростроя» Владимира Харенкова. По словам источника «Фонтанки», он курирует в том числе вопросы о вывозе грунта со стройплощадок компании.

По версии следствия, подрядчики «Метростроя» указывали более высокий класс опасности грунтов, а также везли грунты на нелегальные полигоны, расположенные рядом с Петербургом. Бюджет при этом оплачивал доставку земли на официальные полигоны, в соответствии с указанным классом опасности.