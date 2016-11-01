Собянин: Москва не намерена специально повышать налоги в центре

Власти столицы не планируют специального повышения налогов на бизнес, расположенный в центре города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом нет необходимости. Сегодняшняя система налога на имущество по кадастровой стоимости сама автоматически настраивает налог таким образом, что чем больше стоимость земли, тем выше налог», - написал Собянин на своей странице в социальной сети «В контакте» во вторник. По словам градоначальника, на Садовом кольце налог уже значительно выше, чем на МКАД.

Сегодня «Ведомости» написали о новой концепции пространственного развития Москвы, созданной специалистами ГУП НИиПИ генплана (структура правительства Москвы, разработчик генплана). Один из аспектов проекта - размещение деловых центров вблизи строящихся транспортных объектов, в том числе Московского центрального кольца (МЦК). Чтобы уменьшить количество рабочих мест в центре мегаполиса, разработчики предлагают создать для формируемых деловых центров привлекательные коммерческие и налоговые условия, а в центре города ввести повышенный налог на землю и недвижимость.