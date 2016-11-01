Генплан Москвы предлагает выселение бизнеса из центра

Статья опубликована в № 4194 от 01.11.2016 под заголовком: Бизнес-центрам не место в центре

Специалисты ГУП НИиПИ генплана (структура правительства Москвы, разработчик генплана) предложили новую концепцию пространственного развития Москвы, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к Москомархитектуре, и сотрудник мэрии. На основе этой концепции («Ведомости» ознакомились с документом) будет составлен новый генеральный план развития Москвы, который надо принять до июля 2017 г., утверждает один из них. Нынешний генплан был принят при прежнем мэре Юрии Лужкове в 2010 г. Столичные власти неоднократно заявляли, что по многим показателям он не соответствует нынешнему развитию города. Например, уже к 2013 г. население Москвы составило 12 млн, которых по генплану должно было достигнуть к 2025 г. Превышено и количество автомобилей в городе.

Помочь решению транспортного вопроса должен был переезд чиновников из центра города – именно для этого Москва была расширена почти в 1,5 раза. Но переезд не состоялся, и у города новая концепция развития, комментирует близкий к Москомархитектуре человек.

Основная проблема города – структурный дисбаланс, говорится в концепции. В центре сконцентрировано 40% рабочих мест, а проживает 8–9% населения, отмечал вице-мэр Марат Хуснуллин. Только в ЦАО 2,35 млн рабочих мест. Документ предлагает размещать деловые центры вблизи строящихся транспортных объектов.

Новые деловые районы появятся в районах крупных транспортных узлов: около станций недавно открытого Московского центрального кольца (МЦК), строящегося Третьего пересадочного контура метро (ТПК), Северо-Западной (СЗХ) и Северо-Восточной (СВХ) хорд, Южной рокады, набережной Москвы-реки, перспективных станций метро. Всего планируется девять деловых центров на пересечении транспортных артерий.

Это платформа НАТИ (МЦК, СЗХ, ж/д), Ярославское шоссе (СВХ, МЦК, ж/д), Рязанский проспект (МЦК, ТПК, ж/д и СВХ), ЗиЛ (метро, МЦК и ж/д), Варшавское шоссе (МЦК, ж/д и Южная рокада), Аминьевское шоссе (ТПК, Южная рокада и ж/д), Беговая (ТПК, МЦК, ж/д), а также два новых района – Рублево-Архангельское и Коммунарка, куда будет проведено метро.

В каждом деловом районе должно появиться по 250 000–300 000 рабочих мест, общественные здания и зоны строительства жилья и доходных домов.

нет фото Марат Хуснуллин заместитель мэра Москвы «Если в год количество автомобилей прирастает у нас на 6%, а улично-дорожную сеть мы приводим в порядок только на 1–2%, то это ведет неминуемо к транспортному коллапсу. Это тоже требует, конечно, колоссального пересмотра наших подходов к генплану <...> Сегодня в центре сконцентрировано 40% рабочих мест, при этом проживает 8–9% населения. Это тоже серьезный градостроительный вызов, преодолеть который только строительством транспортной инфраструктуры невозможно».

А чтобы уменьшить количество рабочих мест в ЦАО, разработчики предлагают создать для формируемых деловых центров привлекательные коммерческие и налоговые условия. Там предлагается создать режим налогового благоприятствования, следует из концепции. А в центре города ввести повышенный налог на землю и недвижимость, добавляет один из собеседников «Ведомостей». Также предлагается введение особого правового статуса для новых зон наподобие территорий опережающего развития (ТОР), который предполагает в том числе упрощенный порядок изъятия земель для государственных нужд (как в олимпийском законе).

Это возможно: Налоговый кодекс допускает установление дифференцированных ставок в зависимости от категории имущества, говорит управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

Концепция вошла в обосновывающие материалы для генплана развития Москвы, утверждает близкий к Москомархитектуре человек. Пресс-служба стройкомплекса Москвы на вопросы «Ведомостей» не ответила.

«Стимулирование строительства новых бизнес-центров за пределами ТТК логично, – считает директор отдела исследований CBRE Олеся Дзюба. – Развитие транспортной инфраструктуры за счет ввода МЦК, метро и новых магистралей улучшит транспортную доступность за пределами ТТК. Но налоговые преференции смогут привлечь девелоперов в эту зону только в случае установления их на долгий срок». Качество значительной части объектов на периферии не уступает качеству строительства в пределах центра, указывает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. Тем не менее, по его словам, крупные, в особенности иностранные компании, работающие в сфере предоставления бизнес-услуг, банковских и финансовых услуг, для размещения головных офисов рассматривают центральные районы.

Инициатива разумная, считает руководитель центра городских исследований бизнес-школы «Сколково» Ксения Мокрушина: «Необходимо стимулировать коммерческие проекты, ориентированные именно на системы общественного транспорта, – основные ТПУ, станции и коридоры – в том числе с помощью налоговых льгот и сокращения количества обязательных парковочных мест. В Гонконге, например, 60% всех рабочих мест находятся менее чем в 500 м от ТПУ, в Нью-Йорке и Лондоне – около 40%».