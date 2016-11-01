Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4194 от 01.11.2016 под заголовком: Бизнес-центрам не место в центре

Генплан Москвы предлагает выселение бизнеса из центра

Новые районы деловой активности могут быть созданы на пересечении транспортных артерий
Вывезти чиновников из центра столицы не удалось, теперь придется вывозить бизнес
Вывезти чиновников из центра столицы не удалось, теперь придется вывозить бизнес
Евгений Разумный / Ведомости

Специалисты ГУП НИиПИ генплана (структура правительства Москвы, разработчик генплана) предложили новую концепцию пространственного развития Москвы, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к Москомархитектуре, и сотрудник мэрии. На основе этой концепции («Ведомости» ознакомились с документом) будет составлен новый генеральный план развития Москвы, который надо принять до июля 2017 г., утверждает один из них. Нынешний генплан был принят при прежнем мэре Юрии Лужкове в 2010 г. Столичные власти неоднократно заявляли, что по многим показателям он не соответствует нынешнему развитию города. Например, уже к 2013 г. население Москвы составило 12 млн, которых по генплану должно было достигнуть к 2025 г. Превышено и количество автомобилей в городе.

Помочь решению транспортного вопроса должен был переезд чиновников из центра города – именно для этого Москва была расширена почти в 1,5 раза. Но переезд не состоялся, и у города новая концепция развития, комментирует близкий к Москомархитектуре человек.

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Основная проблема города – структурный дисбаланс, говорится в концепции. В центре сконцентрировано 40% рабочих мест, а проживает 8–9% населения, отмечал вице-мэр Марат Хуснуллин. Только в ЦАО 2,35 млн рабочих мест. Документ предлагает размещать деловые центры вблизи строящихся транспортных объектов.

Новые деловые районы появятся в районах крупных транспортных узлов: около станций недавно открытого Московского центрального кольца (МЦК), строящегося Третьего пересадочного контура метро (ТПК), Северо-Западной (СЗХ) и Северо-Восточной (СВХ) хорд, Южной рокады, набережной Москвы-реки, перспективных станций метро. Всего планируется девять деловых центров на пересечении транспортных артерий.

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Московское центральное кольцо поможет застройке прилегающих районов
Правда, мало разгрузит другие виды транспорта

Это платформа НАТИ (МЦК, СЗХ, ж/д), Ярославское шоссе (СВХ, МЦК, ж/д), Рязанский проспект (МЦК, ТПК, ж/д и СВХ), ЗиЛ (метро, МЦК и ж/д), Варшавское шоссе (МЦК, ж/д и Южная рокада), Аминьевское шоссе (ТПК, Южная рокада и ж/д), Беговая (ТПК, МЦК, ж/д), а также два новых района – Рублево-Архангельское и Коммунарка, куда будет проведено метро.

В каждом деловом районе должно появиться по 250 000–300 000 рабочих мест, общественные здания и зоны строительства жилья и доходных домов.

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Марат Хуснуллинзаместитель мэра Москвы
«Если в год количество автомобилей прирастает у нас на 6%, а улично-дорожную сеть мы приводим в порядок только на 1–2%, то это ведет неминуемо к транспортному коллапсу. Это тоже требует, конечно, колоссального пересмотра наших подходов к генплану <...> Сегодня в центре сконцентрировано 40% рабочих мест, при этом проживает 8–9% населения. Это тоже серьезный градостроительный вызов, преодолеть который только строительством транспортной инфраструктуры невозможно».

А чтобы уменьшить количество рабочих мест в ЦАО, разработчики предлагают создать для формируемых деловых центров привлекательные коммерческие и налоговые условия. Там предлагается создать режим налогового благоприятствования, следует из концепции. А в центре города ввести повышенный налог на землю и недвижимость, добавляет один из собеседников «Ведомостей». Также предлагается введение особого правового статуса для новых зон наподобие территорий опережающего развития (ТОР), который предполагает в том числе упрощенный порядок изъятия земель для государственных нужд (как в олимпийском законе).

Это возможно: Налоговый кодекс допускает установление дифференцированных ставок в зависимости от категории имущества, говорит управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

Концепция вошла в обосновывающие материалы для генплана развития Москвы, утверждает близкий к Москомархитектуре человек. Пресс-служба стройкомплекса Москвы на вопросы «Ведомостей» не ответила.

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«Стимулирование строительства новых бизнес-центров за пределами ТТК логично, – считает директор отдела исследований CBRE Олеся Дзюба. – Развитие транспортной инфраструктуры за счет ввода МЦК, метро и новых магистралей улучшит транспортную доступность за пределами ТТК. Но налоговые преференции смогут привлечь девелоперов в эту зону только в случае установления их на долгий срок». Качество значительной части объектов на периферии не уступает качеству строительства в пределах центра, указывает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. Тем не менее, по его словам, крупные, в особенности иностранные компании, работающие в сфере предоставления бизнес-услуг, банковских и финансовых услуг, для размещения головных офисов рассматривают центральные районы.

Инициатива разумная, считает руководитель центра городских исследований бизнес-школы «Сколково» Ксения Мокрушина: «Необходимо стимулировать коммерческие проекты, ориентированные именно на системы общественного транспорта, – основные ТПУ, станции и коридоры – в том числе с помощью налоговых льгот и сокращения количества обязательных парковочных мест. В Гонконге, например, 60% всех рабочих мест находятся менее чем в 500 м от ТПУ, в Нью-Йорке и Лондоне – около 40%».

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