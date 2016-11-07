АФК «Система» купит отели Региональной гостиничной сети за 2,6 млрд рублей

ООО «Система отель менеджмент» (100%-ная «дочка» АФК «Система» Владимира Евтушенкова) заключило соглашение с фондом Venture Investment and Yield Management (VIYM) о покупке девяти отелей Региональной гостиничной сети (РГС), говорится в сообщении АФК. Сумма сделки составляет 2,6 млрд руб.

Сеть включает Courtyard by Marriott Paveletskaya (Москва), Holiday Inn Express (Воронеж) и семь действующих под брендом Park Inn отелей в Астрахани, Волгограде, Ижевске, Казани, Новосибирске, Сочи и Ярославле. Общий номерной фонд – 1379 номеров, площадь – 87 613 кв. м. Сделка увеличит гостиничный фонд АФК «Система» больше чем на треть – до 3663 номеров.

В начале октября появились сообщения о том, что АФК «Система» ведет переговоры о покупке московских отелей Holiday Inn, принадлежащих группе «Сафмар» (ранее группа «Бин») семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова.