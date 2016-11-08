Спрос на вторичное жилье сократился на 20%

Прошедший октябрь на вторичном рынке жилья Москвы стал худшим за последние 11 лет. Спрос на вторичное жилье уменьшился на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Инкома». В то же время, поясняют аналитики «Инкома», в октябре 2015 г. на вторичном рынке было заключено на 11,6% сделок больше, чем в сентябре.

По оценкам «Инкома», сейчас на вторичном рынке экспонируется 43 400 объектов. Заместитель директора сети офисов Est-a-Tet Алексей Бернадский отметил, что спрос на вторичную недвижимость за последний год сократился на 20%. .

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов говорит, что тенденция к замещению спроса на вторичном рынке сделками в новостройках начала проявляться еще в 2014 г. Покупатели отказываются от приобретения подержанного жилья из-за большого количества домов с низкими качественными характеристиками. Отпугивают покупателей и завышенные ожидания продавцов и рост активности крупнейших застройщиков, пишет «Коммерсантъ».