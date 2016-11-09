Руководитель Минстроя поддержал идею снижения температуры горячей воды в домах

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень поддержал идею снизить температуру горячей воды в жилых домах, отметив, что эксперты предлагают уменьшить ее до 50 градусов, но раз в сутки прогревать до 70.

«Речь идет не о просто снижении до 50 градусов... Сегодня специалисты говорят о том, что более правильный подход - снизить до 50, а раз в сутки прогревать до 70 градусов для того, чтобы делать дезинфекцию воды», - объяснил Мень.

По его словам, мировой опыт подсказывает, что это более эффективная мера. «Пока, заслушав все предложения экспертов, многие склоняются к такой идее, и мы, опираясь на точку зрения экспертов, считаем, что можно пойти на такое решение», - сказал министр.

Снизить минимальную температуру горячей воды до 50 градусов предложил Роспотребнадзор. Уведомление о начале разработки такого законопроекта ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов. По мнению авторов проекта, это позволит снизить тарифы на горячее водоснабжение, в первую очередь на подогрев воды.