Более 10 000 россиян хотят получить дальневосточный гектар

Более 10 000 заявок на получение «дальневосточного гектара» подали на сегодняшний день жители Дальнего Востока, сообщает Минвостокразвития.

«1700 участков находятся на стадии заключения договора, 700 участков переданы в пользование», – приводятся в сообщении слова министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.

Он уточнил, что в среднем поступает почти 300 заявок в день, и рассказал, откуда поступают заявки и для чего россияне планируют использовать полученную землю. Так, самый большой объем – почти 3500 заявок – пришел из Республики Саха (Якутия), на втором месте Приморье – более 2300 заявок, на третьем месте Сахалин – более 2000.

Наиболее востребованным видом освоения гектара является жилищное строительство – около 28% заявителей планируют построить на полученной земле дом. Второй по популярности вариант – сельскохозяйственное использование. Заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности желают в общей сложности 17,5% заявителей. При этом тем, кто выберет второй вариант использования земли, государство обещает дополнительную помощь. Для этих граждан Агентство по развитию человеческого капитала откроет специализированный центр, где будут помогать в кооперации для производства и сбыта продукции, также планируется создание центров коллективного использования технических средств и средств малой механизации.

Первый этап предоставления земельных участков на Дальнем Востоке начался 1 июня. На начальном этапе участки выделяли только жителям соответствующих регионов Дальневосточного федерального округа и только в отдельных «пилотных» муниципалитетах. С 1 октября 2016 г. гектар могут получить все дальневосточники, а с 1 февраля 2017 г. такую возможность получат все граждане России.