Задержание Оганесяна из «Российского капитала» не повлияет на достройку объектов «СУ-155»

Правительство Петербурга рассчитывает, что задержание экс вице-губернатора Санкт-Петербурга, а впоследствии старшего вице-президента банка «Российский капитал» Марата Оганесяна не скажется на взаимодействии с кредитной организацией и не повлияет на решение проблем с дольщиками СУ-155, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аппарата вице-губернатора Игоря Албина.

«Оказываем все необходимое содействие правоохранителям по расследованию дел, связанных со строительством стадиона. Рассчитываем, что задержание Оганесяна не скажется на нашем взаимодействии с банком "Российский капитал" при решении проблем обманутых дольщиков СПб», — сказала советник Албина Елена Михина.

В банке «Российский капитал» также уверяют, что проблем с достройкой домов СУ-155 не будет. «На реализацию планов по завершению строительства объектов "СУ-155" задержание Марата Оганесяна не повлияет», — сообщил «РИА-новости» представитель пресс-службы банка «Российский капитал», добавив, что руководство проектом временно возложено на бывшего заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Олега Бетина, который накануне был назначен на должность старшего вице-президента банка в том числе для координации работ по проекту «СУ-155».

Оганесян был задержан в Москве в рамках уголовного дела о хищении в 2014 г. более 50 млн руб. при заключении генподрядчиком футбольного стадиона на Крестовском острове ЗАО «ИК "Трансстрой"» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло.

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян в марте 2016 г. назначен старшим вице-президентом банка «Российский капитал», который курирует достройку проблемных объектов СУ-155. У девелопера два недостроенных жилых комплекса в Петербурге (ЖК «Каменка» и ЖК «Новая Каменка») и один — в Ленинградской области («Янино парк»). В двух «Каменках» квартиры приобрели около 4500 человек, подсчитали в группе инициативных дольщиков СУ-155. Часть многоэтажек введена в эксплуатацию, часть находится в разной степени готовности: от стадии котлована до уровня «под крышу».