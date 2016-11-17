Все сложные стройки дорог в Москве завершатся к 2020 году
Наиболее масштабные дорожные стройки столицы будут завершены в 2019–2020 гг., сообщил в эфире радиостанции «Москва ФМ» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Уже в 2019–2020 гг. будут закончены все наиболее сложные и масштабные дорожные стройки. Тогда основное внимание будет уделено строительству небольших поперечных связок между районами», – сказал Хуснуллин.
Он подчеркнул, что уже в действующей Адресной инвестиционной программе города выделены средства на строительство 20 небольших районных связок.
«Казалось бы, это небольшие дороги между разными районами, однако именно они существенно улучшают ежедневную жизнь горожан», – сказал глава стройкомплекса.
Он напомнил, что также будет продолжена работа по строительству дополнительных железнодорожных переездов как на территории старой, так и новой Москвы.