Жителю Москвы понадобится 21 год, чтобы накопить на квартиру без ипотеки

Жителю Москвы, не желающему брать ипотеку, придется копить на однокомнатную квартиру в среднем 21 год при текущем уровне ВВП и стоимости квадратного метра жилья в столице, подсчитали эксперты компании Colliers International.

В пересчете на долларовый эквивалент номинальный ВВП на душу россиянина по данным за 2015 г. составлял $9000 с тенденцией к понижению, а обеспеченность квадратными метрами в среднем колеблется 18-20 кв. м на человека. «Без привлечения банковского кредита москвичу придется копить средства на покупку жилья не менее 21 года», - говорится в сообщении компании.

Эксперты компании также рассчитали коэффициент доступности жилья в других крупнейших городах мира. Так, жителю Лондона без привлечения заемных средств придется копить на квартиру в среднем 8,5 г. ВВП на душу населения Великобритании в 2015 г. составлял $43 770, а обеспеченность жильем - 30-32 кв. м на человека.

Парижанин потратит на накопления 16 лет при ВВП на душу населения $37 675 и обеспеченности жильем 38-40 кв. м на человека. Чуть больше - 18 лет - понадобится японцу для того, чтобы накопить на квартиру в Токио (ВВП на каждого японца- $32 485, а обеспеченность «квадратами» - 14-16 м.)