Убыток AFI Development за 9 месяцев вырос в 2,7 раза

Компания AFI Development за 9 месяцев 2016 г. увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,7 раза – с $20,7 млн до $55,7 млн, говорится в сообщении компании.

Рост убытка компания объясняет переоценкой активов в первом полугодии 2016 г.

Выручка компании за 9 месяцев выросла на 58% до $114,4 млн. При этом выручка от продажи жилой недвижимости составила $52,7 млн, выручка от сдачи недвижимости в аренду – $61,6 млн (-14%).

Выручка ТРЦ «Афимолл сити» составила $48,2 млн, снизившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.