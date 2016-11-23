Кремль пока не принял решения об упразднении Спецстроя

Решение об упразднении Федерального агентства по специальному строительству Спецстрой не принято, существуют разные предложения о его дальнейшей судьбе, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Существуют разные предложения и разные обсуждения. Пока о чем-то говорить конкретном невозможно», — отметил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня в газете «Коммерсантъ» появилась информация о том, что Спецстрой будет ликвидирован к середине 2017 г., его функции будут замкнуты напрямую на Минобороны. По информации газеты, поводом для упразднения Спецстроя стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов.