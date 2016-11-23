Путин упраздняет Спецстрой – «Коммерсантъ»

Решение о ликвидации подведомственного Минобороны Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) президент Владимир Путин принял по итогам закрытого совещания с руководством военного ведомства 18 ноября в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Минобороны и высокопоставленного сотрудника администрации президента. С середины 2017 г. всеми стройками, обеспечивающими обороноспособность, будут замкнуты непосредственно на военное ведомство. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а также представители Минобороны и Спецстроя от комментариев отказались.

К сданным Спецстроем объектам накопилось много вопросов. В июле 2015 г. из-за обрушения секции казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске погибли 24 военнослужащих. В ноябре того же года Путин отложил пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный на апрель 2016 г. По итогам проверки, инициированной вице-премьером Дмитрием Рогозиным в 2015 г., выяснилось, что агентство выполняет работы лишь на 15-40% от стоимости заключенных контрактов. Так, к строительству Восточного были привлечены более 250 компаний, из которых многие не обладали ни нужными компетенциями, ни оборудованием. Тогда Минобороны начало реформу агентства, предполагавшую ликвидацию примерно половины из 18 ФГУПов.

«У меня зреет мысль вызвать Спецстрою доктора»,— заявлял в конце 2015 г. тогдашний глава администрации президента Сергей Иванов, обвинявший агентство в в срывах срока реконструкции аэропорта в Петропавловске-Камчатском. После этого были арестованы замдиректора агентства Александр Буряков и бывший первый замдиректора Александр Загорулько. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

В октябре 2016 г. ФГУП «Спецстройинжиниринг» сорвал сроки выполнения работ по госконтрактам на 150 млрд руб., выяснила Федеральная антимонопольная служба. Отставаний от графика строек нет только на 11 из 83 объектов агентства, а состояние 61 оценивается как «критическое», отмечалось на октябрьском совещании в Генштабе.

По итогам сочинского совещания у Путина в Минобороны занялись ликвидацией агентства. 21 ноября министр обороны Сергей Шойгу раздал список соответствующих поручений. Так, ликвидационную комиссию с участием представителей министерства и Спецстроя до 25 ноября предстоит создать первому заму Шойгу Руслану Цаликову. Замминистра по финансам Татьяна Шевцова и замминистра по тылу Дмитрий Булгаков до 1 марта 2017 г. должны организовать передачу бюджетных ассигнований и материально-технических средств от Спецстроя к Минобороны. К 1 июня 2017 г. замминистра обороны по расквартированию Тимур Иванов должен будет обеспечить передачу в Минобороны функций Спецстроя. Он же будет курировать работу новых подразделений. Сейчас агентство проверяют сотрудники главного контрольного управления президента.