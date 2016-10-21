Спецстрой России подал иски к недобросовестным контрагентам на 150 млрд рублей

Спецстрой России подал иски к недобросовестным контрагентам на общую сумму более 150 млрд руб., передает «Интерфакс».

«Более 100 млрд из них - иски, поданные предприятием Спецстройинжиниринг при Спецстрое России», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В последние годы значительно активизирована проводимая предприятиями Спецстроя России претензионно-исковая работа. Если в 2014 г. было подано исковых заявлений на 24 млрд руб., то в 2015 г. сумма исков составила около 150 млрд руб., уточнили в Спецстрое.

«За последние три года значительное количество поданных исков удовлетворено. Отказ по искам этого года минимален. При этом процесс возмещения денежных средств от ряда контрагентов, находящихся в стадии банкротства, либо в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела, затруднителен», - говорится в сообщении.