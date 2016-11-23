Структура «Базового элемента» построит жилье на Кутузовском проспекте в Москве

Структура «Базового элемента» Олега Дерепаски построит многофункциональный жилой комплекс на Кутузовском проспекте, сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает «РИА Новости».

Жилой комплекс будет построен с объектами социальной инфраструктуры на территории между Кутузовским проездом, улицами 1812 года и Кульнева и Кутузовским проспектом. Проект для него разработан японским архитектурным бюро Kengo Kuma & Associates. Соответствующий проект одобрил Архитектурный совет Москвы, передает агентство городских новостей «Москва». По информации агентства, заказчиком проекта выступает АО «Первый Московский приборостроительный завод им. В.Казакова»,

«Это структуры «Базового элемента», — сказал Кузнецов, отвечая на вопрос «РИА новости» об инвесторе проекта.

Ранее сообщалось, что структура «Базового элемента» — компания «Альтиус девелопмент» — приобрела 51% акций Первого Московского приборостроительного завода им. В.А. Казакова, на территории которого и запланировано строительство указанного комплекса.