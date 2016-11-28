Программа капитального ремонта в России на 2016 год выполнена на 44%

План по выполнению программы капитального ремонта в России на текущий год за 9 месяцев выполнен на 44%. С таким заявлением выступил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

«Выполнение на сегодняшний момент составляет 44%. Около 21 000 домов отремонтировано. С одной стороны, мы считаем, что это неплохо, с другой стороны, конечно, этого, мягко скажем, недостаточно», - заявил он.

В 2016 г. должно быть отремонтировано около 48 000 домов площадью более 140 млн кв. м. Общий размер взносов на капитальный ремонт на 1 ноября 2016 г. составлял 136,2 млрд руб.