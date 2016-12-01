Китайцы стали втрое больше покупать квартир в Москве

За последние два года втрое выросло число сделок граждан из Китая по покупке квартиры на вторичном рынке в Москве, подсчитали аналитики компании «Инком-недвижимость». «По нашим наблюдениям, спрос локализован в центре и на юго-западе столице и сосредоточен в категориях «премиум» и «элит», – говорит директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома. При этом он отмечает, что «нельзя сказать, что люди собираются здесь жить, – покупки совершаются с целью сохранения денежных средств в рамках диверсификации сбережений». Это, по словам эксперта, свидетельствует об «инвестиционной привлекательности московской вторички для отдельных групп покупателей».

По данным аналитического центра «Инком-недвижимости», по итогам октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Москвы составила $2912 за 1 кв. м. С января 2014 г. в долларовом эквиваленте она снизилась почти вдвое – на 45,4 %. Следовательно, возможности иностранных покупателей московского жилья выросли.

Как отмечают в компании, инвесторы из дальнего зарубежья активизировались на московском вторичном рынке жилья весной 2016 г., когда российская валюта оценивалась на уровне 70 руб. за доллар США. Помимо китайцев возможностью купить подешевевшие московские квартиры воспользовались граждане Германии и Италии (интерес последних, как правило, был сосредоточен в сегменте «элит» и касался объектов от 30 млн руб.). Кроме того, в 2016 г. было проведено несколько сделок с сирийцами – это единичные, но уникальные примеры: до сих пор в практике компании таких случаев не было.

«С точки зрения иностранцев, недвижимость в Москве сегодня недооценена. Но в текущей внешнеполитической и экономической ситуации этот интерес минимизируется неочевидными дивидендами от вложений в жилье в российской столице», – говорит директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома.

Доля иностранных покупателей на московском рынке жилья пока еще незначительна и не превышает 3% от общего объема спроса, отмечают эксперты «Инком-недвижимости». При этом около 90% всех сделок в компании с участием иностранных покупателей московской «вторички» проходит в сегменте эконом-класса, а абсолютное большинство участников этих операций с недвижимостью – выходцы из стран бывшего СССР. Для них характерно сокращение среднего бюджета покупки за последние два года примерно на 20% – с 6 млн до 4,8 млн руб.