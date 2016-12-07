В Москве осталось около тысячи обманутых дольщиков – Хуснуллин

В Москве осталось чуть более 1000 обманутых дольщиков. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает агентство городских новостей «Москва».

«Сегодня у нас осталось около 1060 человек обманутых дольщиков. Мы заинтересованы в том, чтобы в городе работали только добросовестные застройщики», - сказал Хуснуллин.

Ранее М.Хуснуллин сообщал, что в конце октября количество дольщиков в Москве составляло 60 000-62 000 человек. Кроме того, по его словам, в 2017 г. сумма официально зарегистрированных средств дольщиков составит около 640 млрд руб.