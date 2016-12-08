ВТБ готов заплатить за экс-подрядчика стадиона «Зенита» – власти Петербурга

Банк ВТБ как обеспечитель банковской гарантии готов выплатить сумму, которая будет взыскана со структур «Трансстроя» (возводили стадион на Крестовском острове), в ходе судебного разбирательства с властями Петербурга, сообщил вице-губернатор города Игорь Албин журналистам в четверг. «ВТБ готов оплатить те суммы, которые будут взысканы с компании "Трансстрой" в судебном порядке. Давайте дождемся завершения процессов, работают адвокаты», - сказал он.

Албин подчеркнул, что ВТБ - стратегический партнер Петербурга, а все авансы, полученные «Трансстроем», обеспечены банковской гарантией ВТБ. «Мы находимся в судебных процессах. Объем авансов, которые были выплачены "Трансстрою" и по которым пока еще нет исполнительной документации, - 3,6 млрд руб.», - отметил он.

Вице-губернатор также отметил, что стадион строился с участием «Трансстроя» с 2008 г., поэтому необходимо поднять большой объем исполнительной и рабочей документации. «Мы отдефектовывали работы на стадионе. Материалы, оборудование, некачественно выполненные работы - все это составило те 12 судебных процессов, которые сегодня идут между комитетом по строительству и бывшим генподрядчиком», - добавил Албин.

По четырем искам к «Инжтрансстрою-СПб» третьей стороной выступает банк ВТБ. ВТБ с учетом Банка Москвы выдал «Инжтрансстрою-СПб» под контракты на стадион гарантии на 3,8 млрд руб. до 17 января 2017 г. В пресс-службе ВТБ ранее отказались от комментариев. «Правовая позиция будет определена после изучения содержания исков и получения детальной информации», - сообщила пресс-служба «Инжтрансстроя-СПб».