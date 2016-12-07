Бывший подрядчик «Зенит-арены» может потерять еще один крупный контракт

Администрация Петербурга направило АО «Корпорация «Трансстрой» уведомление о расторжении контракта на строительство депо «Южное», следует из документов на сайте госзакупки. Документ опубликован второго декабря, в законную силу он вступит через десять дней после того, как его получит подрядчик. В «Корпорации «Трансстрой» пока не прокомментировали ситуацию.

Конкурс на строительство электродепо «Южное» за 6,6 млрд руб. «Трансстрой» выиграл в июне 2014 г. Компания должна была построить к 2018 г. депо с комплексной инфраструктурой общей площадью 356 800 кв. м. На этой площади должны разместиться более чем 100 зданий и сооружений для обслуживания, ремонта и хранения подвижного состава Фрунзенского радиуса. Заказчик строительства - Дирекция транспортного строительства (ДТС, подведомственна комитету по развитию транспортной инфраструктуры, КРТИ).

Подрядчик сорвал сроки выполнения работ: строительства административно-бытового корпуса, устройство дренажа для здания отстойно-ремонтного корпуса, топливнозаправочный пункт мотовозов и автомобилей и др., говорится в уведомлении. По ряду объектов, среди которых кабельные линии 10 кВ, сети низкого напряжения, наружные сети канализации, работы не начинались либо выполнены в незначительном объеме. Из документа следует, что ДТС в ходе проверки выявила факты некачественных работ. Подрядчик не закрыл авансы в октябре 2016 г. на сумму 9,7 млн руб., на 1 декабря сумма непогашенных авансов - 360 млн руб.

О том, что компания задерживает сроки строительства объекта, администрация Петербурга сообщала ранее. В сентябре 2015 г. задержка работ составляла два месяца: подрядчику необходимо удвоить количество персонала, сообщал тогда представитель администрации.

Контракт оплачен на 3,1 млрд руб. В 2016 г. компания должна была освоить 1,8 млрд руб., фактически оплачено 1,2 млрд руб. Согласно последнему акту приемки от 21 ноября «Трансстрою» не были выплачены деньги, следует из документов на сайте госзакупки. В 2017 г. «Трансстрой» должен был освоить 1,9 млрд руб., в 2018 г. - 881 млн руб., следует из документов на сайте госзакупок.

В июле власти Петербурга расторгли контракт на строительство стадиона на Крестовском острове с «Трансстроем» из-за срыва сроков работ. Компания оценила свой ущерб из-за разрыва контрактов на строительство стадиона в 7 млрд руб., Смольный выставил требования по возврату авансов на 3,6 млрд руб. Идут разбирательства в судах.

В последнее время между подрядчиком и заказчиком шли напряженные переговоры из-за экономики контракта: цены на строительные материалы и комплектующие серьезно выросли после подписания контракта, строители уже не вписывались в смету, говорит источник, знакомый с ситуацией. Стороны обговаривают несколько вариантов решения ситуации, переговоры идут до сих пор, добавляет собеседник «Ведомостей». По его словам, после того как город разорвал контракт с «Трансстроем» на строительство стадиона, подрядчик ожидал подобных шагов по депо «Южное».