Экс-генподрядчик «Зенит-арены» пытается взыскать со Смольного 4,9 млрд рублей

Вчера, 17 октября, на судебном заседании по иску ООО «Инжтрансстрой-СПб» к комитету по строительству «Инжтрансстрой» подал ходатайство об уточнении требований к комитету. «Инжтрансстрой-СПб» был подрядчиком по контракту на достройку стадиона на Крестовском острове Петербурга «Зенит-арена» на 9,1 млрд руб.

В новых ходатайствах экс-подрядчик требует не только признать недействительным отказ от контракта, но и взыскать с комитета 935 млн руб. задолженности за выполненные работы, более 1,7 млрд руб. убытков и более 2,1 млрд руб. неустойки. Следующее заседание назначено на 28 ноября. Суд приостановил производство по иску комитета по строительству к ООО «Инжтрансстрой-СПб» о признании контракта расторгнутым до решения по этому делу. Чиновники оценивают не отработанные «Инжтрансстрой-СПб» авансы в 3,6 млрд руб.

Не устроило качество 26 июля администрация Петербурга в одностороннем порядке расторгла три контракта на 24,5 млрд руб. со структурами холдинга «Трансстрой», сославшись на низкое качество работ и задержки. ФАС по заявлению администрации включила «Инжтрансстрой», «Инжтрансстрой-СПб» и АО «Корпорация «Трансстрой» в реестр недобросовестных поставщиков.

Представитель «Инжтрансстрой-СПб» от комментариев отказался. Источник, близкий к компании, сообщил, что 15 сентября «Инжтрансстрой-СПб» направил в комитет по строительству претензию на эту сумму, но ответа не получил. В этой сумме учтены не только выполненные работы по смете, но и работы сверх сметы по согласованию с комитетом, затраты на содержание строительной площадки, коммунальные платежи и др., пояснил он.

Представитель вице-губернатора Игоря Албина, курирующего строительство стадиона, переадресовала запрос «Ведомостей» юристам, представляющим интересы Смольного. Валерий Зинченко, управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, которая представляет интересы комитета по строительству, сообщил «Ведомостям», что считает требования «Инжтрансстрой-СПб» в суде бесперспективными.

Решающее значение для процесса скорее всего будет иметь строительно-техническая экспертиза, которая должна будет проверить утверждения сторон об объеме выполненных «Инжтрансстроем» работ, говорит партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов. На бумаге для подрядчика зачастую все выглядит лучше, чем в реальности, а на деле площадка постоянно меняется, работы предыдущего подрядчика могут быть убраны или изменены новым, поэтому доказать убытки и неоплаченные работы будет непросто, считает он. Кроме того, запрашиваемая неустойка больше других требований подрядчика и в этом случае она будет автоматически уменьшена, говорит юрист.

Общая стоимость стадиона – около 42 млрд руб. Новым генподрядчиком стало ОАО «Метрострой». Строительство должно быть завершено до 26 декабря 2016 г. Первый матч с участием болельщиков на новом стадионе на Крестовском острове Петербурга планируется провести в марте 2017 г., сообщил вчера Албин.