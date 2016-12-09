Самая дешевая квартира бизнес-класса в Москве стоит 130 000 рублей за «квадрат»

Самая низкая стоимость «квадрата» в новостройке бизнес-класса в Москве оценивается в 130 000 руб. За эту цену можно купить квартиру в сегменте бизнес-класса на северо-востоке Москвы в районе Марьиной рощи, сообщает сайт департамента жилой недвижимости компании Colliers International. На втором месте по минимальной цене жилой проект в Лефортово (137 600 руб./кв. м), на третьем - в районе Павелецкой набережной (145 700 руб./кв. м)

В среднем большинство проектов бизнес-класса по самым низким ценам находятся в Юго-Восточном округе Москвы. Здесь средневзвешенная стоимость жилья составляет 180 000 руб. за кв. м. На втором месте находится Южный округ (209 000 руб./кв. м), на третьем – Северо-Восточный (219 000 руб./кв. м). В остальных округах Москвы, включая центр, минимальная стоимость «квадрата» колеблется в пределах от 230 000 руб. (ЮЗАО) до 309 000 руб. (САО).

Столь низкая цена качественного столичного жилья объясняется тем, что «большинство комплексов <...> находятся на начальной стадии строительства», говорит партнер Colliers International Владимир Сергунин. По его словам, исключение составляют объекты в Ховрино, где уже ведутся внутренние работы, а также на Рублевском шоссе, где уже идет заселение. Поскольку эти проекты удалены от центра Москвы, стоимость квартир в них составляет в среднем 150 000 за кв. м.