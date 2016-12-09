«Яндекс» хочет арендовать 10 000 кв. м в бизнес-центре« Аврора» – «Коммерсантъ»

«Яндекс» до конца этого года планирует закрыть сделку по аренде 10 000 кв. м в бизнес-центре «Аврора» (центр Москвы, Садовническая набережная, принадлежит О1 Properties). С начала года это вторая по величине сделка на рынке аренды офисов после аренды такой же площади компанией Samsung в торгово-деловом центре «Новинский», пишет «Коммерсантъ». О планах «Яндекса» изданию рассказали два консультанта на рынке коммерческой недвижимости. В пресс-службе интернет-компании сказали, что прорабатываются разные варианты для размещения сотрудников в Москве. Представитель О1 Properties от комментариев отказался.

По словам одного из источников издания, «Яндекс» может разместить некоторые подразделения в «Авроре», основные службы останутся в «Красной розе» до истечения контракта с KR Properties.

При заключении крупного контракта цена аренды в «Авроре» может составлять 25 000-30 000 руб. за кв. м в год без учета налогов и эксплуатационных расходов, подсчитала руководитель отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова. То есть аренда всех площадей в бизнес-центре «Яндексу» может обходиться в 250-300 млн руб. в год, пишет газета.

Сейчас штаб-квартира «Яндекса» находится в деловом квартале «Красная роза» в Хамовниках: компания арендует в нем 53 000 кв. м. По словам источников «Коммерсанта», стоимость аренды в «Красной розе» составляет $700 за кв. м в год, договор аренды офисов «Яндекса» с KR Properties Александра Клячина (владелец «Красной розы») действует до декабря 2021 г. В феврале 2016 г. «Яндекс» собирался выкупить у компании «Красная Роза 1875 лимитед» (входит в KR Properties) семь офисных зданий общей площадью около 80 000 кв. м. Но в сентябре вышел из сделки из-за изменившихся рыночных условий. В KR Properties отказались от комментариев.