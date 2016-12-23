Первый региональный застройщик – «Брусника» – получил кредит от Сбербанка на проект в Подмосковье

Тюменский девелопер «Брусника», вышедший летом текущего года в Московский регион с жилым проектом в городе Видное, получил на этот проект мезонинное финансирование от структуры Сбербанка, компании «Сбербанк CIB». Лимит финансирования составит 1,8 млрд руб., в том числе 300 млн руб. квазиакционерного финансирования, рассказал «Ведомостям» представитель «Брусники». Обеспечением по кредиту стал залог 100% акций компании. В сделке участвует Западно-Сибирское отделение Сбербанка. Срок финансирования составит четыре года - с 2017 по 2021 г.

Информацию о предоставлении мезонинного финансирования подтвердил заместитель председателя Западно-Сибирского банка, управляющий тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. «Совместная история начинается почти с самого начала существования компании "Брусника", в 2006 г. Тюменским отделением Сбербанка был выдан первый кредит в размере 100 млн руб. За 10 лет сотрудничества "Брусника" погасила кредитные средства в Сбербанке на 30 млрд руб. Банк оценивает инновации "Брусники" в девелопмент-подход, продолжает инвестицию в рост "Брусники", - сказал Шиленко «Ведомостям».

«Реалии рынка таковы, что проектное финансирование банков перестало быть инструментом финансирования роста для девелоперов, а деньги дольщиков будут иметь все больше ограничений. Системного рынка equity в отрасли жилищного строительства почти нет. "Сбербанк CIB" здесь первопроходцы», - комментирует сделку директор компании «Брусника» Алексей Круковский. По его словам, сделка со «Сбербанк CIB» по сути открывает для «Брусники» дверь на рынок Московской области.

Рядом с городом Видное «Брусника» планирует построить жилой квартал общей площадью около 100 000 кв. м. Объем инвестиций оценивается в 6 млрд руб. Завершить проект компания планирует в течение 3,5–4 лет. Компания была создана в 2004 г. За 12 лет «Брусника» построила около 1 млн кв. м жилья в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Ставрополе и Сургуте.