Завершены строительные работы на стадионе «Крестовский» в Петербурге

На стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге завершены строительно-монтажные работы, сообщила пресс-секретарь генерального подрядчика строительства - ОАО «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

«В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», - написала она в Twitter в понедельник.

Сегодня, 26 декабря, истек срок исполнения контрактов по строительству стадиона на Крестовском острове. Стоимость этих контрактов – 7,7 млрд руб. (включая благоустройство прилегающей территории и обустройство зоны первичного контроля). Вся смета стадиона до сих пор оценивалась примерно в 42 млрд руб.