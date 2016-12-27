«Онэксим» закрыл сделку по продаже 90,99% девелопера ОПИН структурам Романа Авдеева

Группа «Онэксим» закрыла сделку по продаже 90,99% девелопера ОПИН структурам Романа Авдеева, говорится в пресс-релизе «Онэксима». В рамках сделки группа продала все принадлежащие ей акции ОПИН, а покупатель получил права на земельный банк и все девелоперские проекты, включая проект «Торпедо».

«Получив привлекательное предложение от стратегического инвестора, мы приняли решение о продаже актива. Мы благодарим менеджмент, сотрудников, партнеров и клиентов ОПИН за их вклад в успех компании и надеемся на ее дальнейший рост и развитие», – цитирует пресс-служба слова гендиректора «Онэксима» Дмитрия Разумова.