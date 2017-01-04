Путин поручил Генпрокуратуре проверить региональные программы капитального ремонта

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта в многоквартирных домах. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Также Генпрокуратура должна проверить соблюдение норм в части, «касающейся принятия решений в отношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия». Ответственным за поручение является генпрокурор, доклад нужно представить до 1 октября 2017 г.

Правительству поручено проконтролировать обоснованность установленных в регионах размеров взносов на капремонт в многоквартирных домах. Доклад по этому вопросу должен быть готов до 1 декабря 2017 г.