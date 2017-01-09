Дума может продлить или сделать бессрочной бесплатную приватизацию жилья

Депутаты Госдумы в весеннюю сессию могут одобрить законопроект о продлении срока бесплатной приватизации жилья для отдельных категорий граждан либо принять решение сделать ее бесплатной бессрочно. С таким заявлением выступил первый зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

«В марте истекает срок бесплатной приватизация жилья и будет приниматься закон либо о ее продлении для отдельных категорий граждан, либо о том, чтобы сделать ее бессрочной», — уточнил он.

При принятии решения будет учитываться необходимость запуска постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилья, а также развития в России института арендного жилья. «Здесь мы находимся в постоянном диалоге с правительством», — добавил он.