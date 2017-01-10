Петербургская епархия вновь потребовала передать Исаакиевский собор РПЦ

В Петербургской епархии считают, что Исаакиевский собор необходимо передать Церкви, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Александра Пелина. По его словам, верующие в соборе «чувствуют себя изгоями, их права ограничены».

«Нам нужно быстренько с семи до девяти отслужить, а потом пошли потоком иностранцы, экскурсии. Потом опять быстренько отслужили - все, выметайтесь, и снова экскурсии, экскурсии, экскурсии. Ну так не делается, не так должно быть устроено. Экскурсии не могут быть важнее и значимее службы», - пояснил он позицию РПЦ.

Ранее директор государственного музея «Исаакиевский собор» Николай Буров заявлял, что в Исаакиевском соборе каждый год проходит по 600 богослужений. Музей не препятствует РПЦ проводить обряды, несмотря на то «что это очень сложно для музея», который только в 2016 г. посетили более 3,6 млн человек.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил до декабря 2017 г. передать Исаакиевский собор РПЦ.