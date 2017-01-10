Исаакиевский собор сохранит музейную функцию после передачи РПЦ – Смольный

Исаакиевский собор в Петербурге действительно будет передан Русской православной церкви, но сохранит музейную функцию, сообщил пресс-секретарь губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов во вторник.

«Информация соответствует действительности. Решение (о передаче собора РПЦ) принято. Однако есть масса тонкостей по вопросам будущего использования и передачи храма. Их озвучат в ближайшее время», - сказал Кибитов. По договоренности между Полтавченко и патриархом Московским и Всея Руси Кириллом Исаакиевский собор сохранит музейную и просветительскую функции.

По словам Кибитова, передача собора требует сложных согласований, в том числе с Министерством культуры, поскольку храм находится под охраной ЮНЕСКО и в нем хранятся музейные предметы. «На урегулирование этих вопросов уйдет не день и не два, это длительное время. Возможно, месяцы», - сказал пресс-секретарь.

Как сообщал ранее директор государственного музея «Исаакиевский собор» Николай Буров, ежегодно в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений. По его словам, музей «категорически не препятствует Церкви отправлять обряды, несмотря на то что это очень сложно для музея, который, к слову, в прошлом году принял более 3,6 млн посетителей».

В августе 2015 г. стало известно, что Церковь просит городские власти передать ей Исаакиевский собор. При этом ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.

Инициатива Церкви о передаче Исаакиевского собора вызвала горячие споры и протесты со стороны культурной и музейной общественности. Депутаты обратились в городскую избирательную комиссию с предложением провести референдум по данному вопросу, однако им было отказано.

В сентябре 2015 г. власти Петербурга приняли решение не передавать Исаакиевский собор Церкви из экономических соображений, а в епархии заявили о намерении оспорить отказ Смольного в суде. Позже это попытались сделать православные активисты, однако суд отклонил их жалобу.