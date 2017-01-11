Шувалов: правительство работает над регистрацией жителей в апартаментах

Правительство прорабатывает возможность регистрации владельцев недвижимости в апартаментах, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов в письме в Госдуму.

«Задачами в части регулирования рынка апартаментов являются обеспечение защиты прав граждан, приобретающих апартаменты, актуализация и сближение норм и правил строительства апартаментов и жилых помещений (квартир), а также прозрачность рынка и информационная открытость при продаже апартаментов», - говорится в ответе Шувалова на парламентский запрос от 16 декабря 2016 г. «В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности регистрации граждан в апартаментах», - сообщил депутатам Шувалов.

Запрос о регистрации в апартаментах инициировала фракция «Справедливая Россия» в лице председателя комитета Госдумы по жилищной политике Галины Хованской. Она обратила внимание, что законодательство не регулирует права людей, вселившихся в нежилое помещение, поверив недобросовестным застройщикам. По оценке Хованской, в будущем это может привести к пикетам обманутых жителей апартаментов.

Требования проектной документации к объектам нежилого фонда мягче, чем при строительстве жилых домов. Однако в апартаментах возможна только временная регистрация, к тому же на них не распространяются ограничения на расценки ЖКХ, установленные для жилых помещений.