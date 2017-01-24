Правительство выделило 8,3 млрд рублей на строительство сельских дорог

Более 8,3 млрд руб. было выделено на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам правительством России. Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, деньги получат 54 субъекта.

Больше всего средств будет выделено Республике Башкортостан – 634 млн руб., Республике Татарстан – 578 млн руб., Удмуртия получит на развитие дорожной инфраструктуры 520 млн руб. Омская область – 464 млн руб.

Средства будут предоставляться в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 2013–2020 гг.

В документе также отмечается, что принятое решение «будет способствовать увеличению протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.